El Saló de l’Automòbil llega a los 26 expositores

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, inaugurará el viernes 20 de marzo el 45 Saló de l’Automòbil de Mollerussa, en el marco de la 153 Fira de Sant Josep, que se celebrará del 19 al 22. Así lo anunció ayer el alcalde y presidente de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, durante una visita al recinto del parque y las piscinas municipales, donde se llevan a cabo trabajos de acondicionamiento para celebrar allí el certamen dedicado a la automoción.

El Saló, que el año pasado cerró con 252 coches vendidos y un volumen de negocio de casi 9 millones de euros, tendrá 26 expositores, tres más que en 2025. Ocupará 9.050 metros cuadrados, un 25% más que en la anterior edición. Solsona citó estas cifras como prueba de que la muestra se mantiene como un referente del sector. Sobre la ubicación, Solsona explicó que, tras valorar otras opciones se decidió mantener la ubicación del año pasado a pesar de los problemas por las lluvias.

El presidente de la Associació Provincial d’Empreses d’Automoció, Mario Pinilla, calificó el Saló como “dinamizador de la automoción en Lleida” y confió en mejorar ventas para acercarse a cifras prepandemia. Apuntó que crecieron un 12,4% el año pasado y subrayó el papel de estos eventos para impulsar el mercado y avanzar en descarbonización. También lamentó que el Congreso haya rechazado la deducción del 15% en el IRPF al comprar vehículos electrificados.