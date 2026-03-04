Junts y la CUP sellan el acuerdo de gobierno en Tàrrega para garantizar la gobernabilidad hasta 2027.

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El gobierno de Tàrrega contará con un nuevo acuerdo político hasta el final del mandato, hasta las elecciones de mediados de 2027. Rosa Maria Perelló, portavoz de Junts y que será la alcaldesa, y Laia Recasens, portavoz de la CUP, han sellado este miércoles ante los medios de comunicación el pacto de gobernabilidad al cual han llegado las dos formaciones que se alargará durante un año y medio y que, según ha indicado Perellló, “es fruto del acuerdo, el diálogo y el convencimiento que lo que primaba era la gobernabilidad de Tàrrega, más allá de las cuestiones e ideologías de partido.”

Perelló ha subrayado que para las dos formaciones es prioritario “compartir el liderazgo de la ciudad, mejorar los servicios públicos y favorecer una mayor comunicación entre la ciudadanía y el Ayuntamiento”. Según ha explicado, “la CUP recupera sus concejalías (que tenía hasta julio cuándo gobernaba con ERC y PSC) y Junts se reparte el resto”, dentro de un acuerdo que “se basa en la transparencia, la lealtad y la confianza”.

Perelló ha añadido que “la gobernabilidad y los mecanismos se basan en la confianza, la lealtad y la transparencia. Esta lealtad tiene que ser absoluta entre todos los miembros del futuro gobierno de la ciudad. El acuerdo se trabaja cada día, no se compra; se construye. Y para poder tenerla sólo hace falta una cosa: la voluntad, y esta la hemos expresado en una serie de compromisos”, ha afirmado la futura alcaldesa de Tàrrega.

Por su parte, Laia Recasens, portavoz de la CUP, ha recordado que la CUP salió del gobierno el julio pasado, pero que su apuesta “era entonces iniciar negociaciones con el gobierno de ERC y PSC -sus antiguos socios- para sacar adelante nuestro programa”. “En los últimos meses hemos visto que eso no se estaba dando, y nos hemos visto en la situación de tener que hacer un paso adelante para poder seguir trabajando en nuestra prioridad, que es nuestro programa y nuestras propuestas de izquierdas”, ha indicado.

La portavoz cupaire ha remarcado que “la distancia ideológica se supera con el acuerdo que hemos firmado, fruto de las reuniones entre las dos formaciones”. En este sentido, ha añadido que “el acuerdo garantiza más de medio millón de euros en políticas de vivienda, así como el compromiso de municipalizar el Teatre Ateneu y avanzar hacia la gestión pública del agua”.

“Durante este tiempo hemos ido tejiendo unas confianzas que al principio no estaban tanto. Hemos llegado al punto que la confianza existe y hay que sumar el acuerdo que se firmará y que tiene que garantizar que funcione”, ha concluido Recasens.

El acuerdo se ha formalizado en un acto público ante los medios. Ayer lo firmaron ante el secretario y hoy lo han registrado en el consistorio.

Nuevo cartapacio municipal

En cuanto a las concejalías, Rosa Maria Perelló, que será la alcaldesa, se encargará de Finanzas mientras que Laia Recasens, primera teniente de alcaldía, tendrá Servicios Municipales, Medio Ambiente, Transición Energética y Agua. Dentro de estas áreas se ha acordado encomendar un nuevo estudio de alternativas sobre la gestión integral del agua trabajado de la mano del AMAP y estudiar rescindir el contrato con Nova Celona con el mes de junio como fecha final por haber formalizado el nuevo contrato.

Emili Gilabert (Junts) será el segundo teniente de alcaldía y ocupará las concejalías de Educación y Ocio y Comunicación y Transparencia, mientras que Miquel Nadal (CUP) será el tercer teniente de alcaldía y será el responsable de las áreas de Cultura, Memoria Histórica y FiraTàrrega, Vivienda, Participación Ciudadana y Entidades y la nueva concejalía de Llengua.

Marta Torre (Junts), cuarta teniente de alcaldía, tendrá Acción Social y Ciudadanía y Feminismos; Maria Teresa Arbonés (CUP), quinta teniente de alcaldía, ocupará Pueblos, Ruralidad y Campesinado.

Anna Maria Farré (Junts) será la concejala de Gobernación y Seguridad; Raül Arenas, también de Junts, de Deportes; Gabriel Lacambra, también de Junts, será el responsable de Urbanismo y Recursos Humanos, mientras que Jaume Vall (Junts) tendrá Promoción Económica, Trabajo y Turisme y Elisabeth Cunilleras (Juntos), Salud.