La Bonaigua, reabierta con carriles más estrechos

La carretera de la Bonaigua (C-28) quedó ayer completamente abierta al tráfico de vehículos, aunque según puntualizó la conselleria de Territorio, los carriles serán “más estrechos” hasta que se repare definitivamente el muro de contención que cayó hace una semana a la altura de Ruda. Según las mismas fuentes, los operarios y la maquinaria se retiraron ayer de la vía una vez comprobado que la circulación era segura, ya que todavía se están estudiando las causas que provocaron la caída de rocas sobre la calzada. Una vez se determinen, se podrá llevar a cabo una actuación de emergencia, con unos plazos de tramitación mucho más rápidos.

Por otra parte, el ayuntamiento de Vilanova de Meià prohibió estacionar en la zona de la Font de la Figuera tras desprendimientos de rocas junto a la carretera L-913.