Constituido el primer Consell Escolar del Alt Pirineu y Aran

El Consell Escolar Territorial del Alt Pirineu y Aran se constituyó ayer por vez primera tras una reunión en Tremp entre representantes de docentes, alumnos, familias y municipios. El encuentro fue presidido por la delegada del Govern en el Alt Pirineu y Aran, Sílvia Romero, quien explicó que la constitución de este órgano representa “un paso más del despliegue de todos los departamentos de la Generalitat en el Pirineu” y añadió que en el caso de Educación ya está casi listo. La delegada, además, remarcó que el Consell está interesado en tener la opinión “de las familias, los representantes sindicales y también del sector socioeconómico”, y concluyó que “la educación es una cuestión transversal” y la sociedad debe “poder aportar los criterios que considere convenientes para mejorar”.

Por su parte, la directora de los servicios territoriales de Educación en el Alt Pirineu y Aran y desde ayer presidenta del Consell, Carlota Valls, destacó la importancia de este órgano para “escuchar” a todos los implicados, y explicó que las decisiones importantes en Educación se tomarán “previa consulta a toda la comunidad educativa”.