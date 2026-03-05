Crece la colonia de buitres negros en Boumort con 12 más

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La colonia de buitre negro de los Pirineos se consolida como una de las más importantes del sur de Europa tras el nacimiento de doce nuevos ejemplares en 2025, una cifra récord desde el inicio del proyecto de reintroducción. La problación en la Reserva Nacional de Caza de Boumort es de 66 buitres residentes, de los cuales 40 son fijos y 26 flotantes. De estos, 44 han nacido en la colonia, 14 provienen de reintroducciones y el resto son individuos llegados de otras áreas ibéricas o francesas. Tras un bajón entre 2020 y 2021, la tendencia vuelve a ser positiva. En 2025, 19 parejas reproductoras lograron criar 13 polluelos, 12 alcanzaron el vuelo, con una tasa del 71% y una productividad del 63%, por encima de la media de 15 años. Todos los ejemplares fueron anillados y tres llevan GPS para su seguimiento. Desde 2013, la Fundació Trenca, con el apoyo de Endesa, gestiona tres puntos de alimentación suplementaria (PAS) en Codó (Senterada), Siall (Isona) y Cal Roger (Montferrer y Castellò). El año pasado se destinaron 15.145 kilos de carroña, que permitieron reducir 4.301 kilos de emisiones de CO2 respecto a la incineración y beneficiaron a otras aves necrófagas como el quebrantahuesos o el alimoche.