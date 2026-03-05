El pacto de Junts y la CUP en Tàrrega incluye municipalizar el agua y el Teatre Ateneu

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El pacto entre Junts y la CUP para desbancar a ERC y PSC al frente del ayuntamiento de Tàrrega y formar un nuevo gobierno incluye avanzar hacia una gestión municipal del agua, municipalizar el Teatre Ateneu y reabrir el albergue de transeúntes. El pleno para votar la moción de censura contra la alcaldesa, Alba Pijuan (ERC), se celebrará el 18 de marzo, a las 12 del mediodía.

Junts y la CUP se han comprometido a formalizar un contrato en junio para elaborar un nuevo estudio sobre las diferentes alternativas de gestión del agua. Los cupaires recuperarán las concejalías que perdieron tras salir del gobierno el pasado verano, a las que se sumará la nueva de Lengua. Por su parte, Junts se repartirá las demás.

La moción de censura deberá nombrar alcaldesa a la portavoz de Junts, Rosa Maria Perelló, quien destacó que el pacto “es fruto del entendimiento, el diálogo y el convencimiento de que lo que primaba era la gobernabilidad de Tàrrega, más allá de las ideologías de partido”. Subrayó que para ambos grupos es prioritario “compartir el liderazgo de la ciudad, mejorar los servicios públicos y favorecer una comunicación más fluida entre la ciudadanía y el ayuntamiento”.

Por su parte, Laia Recasens (CUP), recordó que, tras abandonar el gobierno, su intención era negociar con sus exsocios para sacar adelante su programa. “En los últimos meses hemos visto que esto no se daba, y hemos dado un paso adelante para seguir trabajando por nuestras propuestas de izquierdas”, añadió.

Pijuan critica una alianza “contra natura” para llegar al gobierno

La alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan (ERC), criticó ayer la alianza entre Junts y CUP y la calificó de pacto “contra natura entre la extrema izquierda y la derecha más tradicional”. Lo atribuyó a la voluntad por parte de la oposición de “recuperar el poder que nunca se ha asumido que se ha perdido”. Pijuan se mostró convencida que “este pacto no dará la estabilidad que necesita la ciudad”. También defendió la gestión de su gobierno (ERC y PSC) y criticó el bloqueo del presupuesto municipal más elevado de la historia de Tàrrega por parte de la oposición. Además, afirmó “estar muy agradecida a mi ciudad por haberme dado su confianza”.