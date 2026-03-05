Plebiscito para decidir qué obras pagarán las ayudas del Puosc

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Los vecinos de Soses decidirán en una consulta popular a qué proyecto se destinan los 449.000 euros que el ayuntamiento recibirá del Plan Único de Obras y Servicios de la Generalitat (Puosc) para el próximo año. Deberán elegir entre la primera fase de una pista polideportiva cubierta, un equipamiento que ahora no tiene el pueblo y que está presupuestado en 1,6 millones de euros; o bien la reforma de la sala de baile. La primera es la que ya tiene asignada la subvención y que defiende el equipo de gobierno en minoría de ERC. La segunda es la que reclaman PSC y Junts, en la oposición y partidarios de cambiar el uso de esta ayuda.

Este plebiscito se plantea después de que, en el pasado pleno municipal, la oposición, con cinco ediles frente a los cuatro del gobierno, impusiese su mayoría para aprobar, contra el criterio de los republicanos, la reforma de la cubierta de la sala de baile. La alcaldesa, Sandra Marco (ERC), explicó que ahora se tendrá que elaborar un proyecto que “estando nosotros en el gobierno, aunque sea en minoría, no impulsaremos a la espera de lo que digan las personas que viven en el pueblo”.

Marco destacó que “tenemos el dinero concedido, el proyecto hecho y comenzar a construir la pista polideportiva era la promesa electoral con la que ERC concurrió a las municipales”. La idea es convocar a los habitantes de Soses el día 13 de este mes a una asamblea informativa para ”explicarles cómo está la situación y luego hacer una consulta popular en abril o mayo para que sean ellos los que decidan a qué obras quieren destinar la subvención de la Generalitat”. Para la alcaldesa, “esta es la única manera de salir de la situación en la que estamos enrocados”.

El pabellón polideportivo fue la causa de la ruptura, el pasado mes de octubre, del pacto de gobierno al que llegaron ERC y PSC tras las elecciones de 2023. La alcaldesa republicana cesó a los dos ediles socialistas de sus áreas de gobierno después de que se negaran a apoyar en el pleno la construcción del nuevo pabellón municipal. Esquerra gobierna desde entonces en minoría y descartó ceder la alcaldía al PSC en abril de este año, tal como las dos formaciones habían acordado hace tres años. Este pacto debía nombrar alcaldesa a la concejala Núria Gil, que desempeña también el cargo de delegada de la Generalitat en Lleida.

Gil admitió que, en un principio, sí que se llegó a una pacto para construir el pabellón polideportivo. Sin embargo, puntualizó que “nos retractamos cuando vimos que se habían hecho sucesivos cambios sin nuestro consentimiento que habían disparado el presupuesto hasta 3 e incluso 5 millones de euros, cuando el montante inicial previsto era de 2 millones, por lo que consideramos que el gasto era desmesurado”. Gil remarcó que “no fuimos los que cambiamos las condiciones del pacto y fue la alcaldesa la que nos cesó como concejalas”, evitando así el relevo en la alcaldía, puntualizó.

“Podemos hacer una moción de censura, pero no lo prevemos”

La concejala socialista Núria Gil indicó que, por número de concejales, se podría plantear una moción de censura, “aunque por el momento no está sobre la mesa”. “Sí que es posible, pero no la prevemos, ya que lo que queremos es trabajar por el pueblo”, indicó. Los dos ediles del PSC, que hasta octubre del año pasado gobernaban con ERC, pasaron entonces a la oposición con los tres concejales del Junts. Serían 5 contra los 4 ediles de ERC, que ahora gobierna en minoría con Sandra Marco al frente. La alcaldesa indicó que continuará firme en el compromiso de construir una pista polideportiva, ya que “fue una promesa electoral por la que nos votaron y no puedo dar marcha atrás”. En el pleno tambien se hizo referencia a las obras para suprimir fibrocemento y amianto en infraestructuras básicas, una intervención que, según Marco, ya se está llevando a cabo.