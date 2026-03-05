Tàrrega y l'Aran forman parte de la prueba piloto del Govern para mejorar la gobernanza educativa

Acto de presentación y firma de los convenios de las cinco nuevas zonas de gobernanza educativa de CatalunyaACN-Albert Segura

El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentado hoy en el Prat de Llobregat un nuevo modelo de gobernanza educativa. Para comprobar su funcionamiento, se aplicará como prueba piloto a cinco territorios con diferentes entornos y contextos sociales. Entre los seleccionados están Urgell-Tàrrega y el Arán.

El objetivo de la iniciativa es dar respuestas diferentes y adecuadas a cada territorio, adaptándose a distintas tipologías de dimensión, complejidad social, densidad de población o régimen especial y lengua propia, como l'Aran.

Aparte de Urgell-Tàrrega y el Aran, se aplicará la prueba a l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat y Vic y su entorno. Con un acto en el Prat se han firmado los diferentes convenios y se ha puesto en marcha esta iniciativa.