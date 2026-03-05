Tàrrega y l'Aran forman parte de la prueba piloto del Govern para mejorar la gobernanza educativa
Cinco territorios de Catalunya han sido escogidos para aplicar esta iniciativa de un nuevo modelo educativo. Hoy el Departament d'Educació i Formació Professional lo ha presentado con un acto en el Prat
El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentado hoy en el Prat de Llobregat un nuevo modelo de gobernanza educativa. Para comprobar su funcionamiento, se aplicará como prueba piloto a cinco territorios con diferentes entornos y contextos sociales. Entre los seleccionados están Urgell-Tàrrega y el Arán.
El objetivo de la iniciativa es dar respuestas diferentes y adecuadas a cada territorio, adaptándose a distintas tipologías de dimensión, complejidad social, densidad de población o régimen especial y lengua propia, como l'Aran.
Aparte de Urgell-Tàrrega y el Aran, se aplicará la prueba a l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat y Vic y su entorno. Con un acto en el Prat se han firmado los diferentes convenios y se ha puesto en marcha esta iniciativa.