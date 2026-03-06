«Ferrocarrils hará revisiones en las vías de la línea de Manresa» - JORDI ECHEVARRIA

La Generalitat inauguró el sábado la nueva estación de autobuses de Lleida. De momento, convive con la vieja. ¿Sabe cuándo cerrará? ¿Cómo está yendo la movilidad en la nueva?

No tenemos una fecha pero esta puesta en marcha progresiva debe seguir todo el mes. El primer día fue de un 33% y aumentará a medida que veamos que se puede ir integrando esta operatividad. Nos preocupaba la movilidad (en Príncep de Viana), por lo que era recomendable hacer una puesta en marcha progresiva. En breve tendremos datos de cómo ha ido el arranque.

La Generalitat asumirá este año a través de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) la operatividad de la RL3 y RL4 (Lleida-Cervera-Terrassa). ¿Cuál es el calendario?

Hemos ampliado el acuerdo para prolongar la operatividad de estas líneas hasta Terrassa, donde el usuario puede ir hacia el área metropolitana y otras zonas, y asumir 14 estaciones de tren. Estos dos factores y el nuevo material rodante (cuatro trenes) harán que a partir de otoño Ponent notará mejoras sustanciales en la movilidad interurbana, también, en frecuencias y ferroviarias.

¿Todo a la vez?

Sí. También la incorporación de 13 maquinistas que se están formando en estos momentos.

Uno de los problemas del sistema ferroviario en Lleida es la movilidad laboral de los maquinistas. ¿Cree que el predominio de plantilla de FGC lo solucionará?

Un reto en el ámbito de Rodalies es la estabilización del personal en Catalunya: en los trenes y en los centros de operaciones y de control. Con Adif hemos hecho una primera convocatoria de plazas solo para Catalunya, lo que debe facilitar la formación. Cuando comencemos a operar Rodalies en Lleida el salto cualitativo y cuantitativo será importante y llegaremos a gestionar el mismo número de usuarios prácticamente que se mueven en Rodalies con Renfe. Es un reto importante.

La situación actual de las líneas de tren en Lleida no es buena y sigue habiendo retrasos importantes. ¿Qué garantías tienen de que la línea estará en condiciones cuando asuman su operatividad?

Una de las cosas que hay que hacer es la ampliación de los talleres del Pla de Vilanoveta para asegurar el mantenimiento del material rodante. La falta de mantenimiento o de talleres implica el 25% de las incidencias. Además, los planes de mantenimiento, las marchas blancas (revisiones de las líneas) para el inicio del servicio por la mañana se harán de acuerdo con los estándares de FGC. Estas son las garantías de un servicio fiable. También hay una partida para sistemas de información a tiempo real.

Las limitaciones de velocidad son aún numerosas. ¿Asumirían las líneas en esta situación?

Ahora hay limitaciones de dos tipos: las derivadas de la emergencia por el temporal, que en abril deben estar resueltas, y las planificadas, que tienen un calendario y se deben ir resolviendo. Cuando hay este tipo de limitaciones es importante ofrecer frecuencias teniéndolas en cuenta e informando al usuario en tiempo real.

En 2005 la Generalitat asumió la línea de La Pobla y ha invertido millones en ella. En las líneas de Adif no podrá hacerlo. ¿Tienen algún compromiso de que el Estado invertirá para que FGC pueda operar correctamente?

Sí hay un compromiso. Tendremos la misma exigencia que en la crisis de enero. Es cierto que en la línea de La Pobla hemos invertido millones y también que la demanda se ha multiplicado por más de seis (entre Lleida y Balaguer) y que el índice de puntualidad supera el 90%.

¿Será personal de FGC el que llevará a cabo las marchas blancas?

Sí. Ya lo hace durante la noche en todo el sistema que opera Ferrocarrils.

La R13 y la R14 quedan fuera de Rodalies FGC. ¿Hay algún calendario de incorporación?

No. Hemos comenzado los traspasos con la R-1, que ya está inventariada y negociamos las inversiones que hay que hacer. Luego vendrán los demás ejes ferroviarios.

Al margen de los trenes, ¿se está avanzando en el proyecto del polígono de Torreblanca?

Falta un informe de la dirección general de Carreteras del ministerio de Transportes. En las próximas semanas, no más allá de junio, tendremos el Plan Director Urbanístico aprobado por la comisión de Urbanismo de Catalunya.

De todos los proyectos que hay sobre la mesa, ¿cuáles peligran si no se aprueban los presupuestos?

Uno de los importantes es el eje de Comiols, con una inversión de 22 millones.

¿Y la autovía, o 2+1, de Lleida a Balaguer?

No se descarta el 2+2. El estudio informativo que estamos haciendo ahora debe analizar la movilidad actual y resolverlo.