“Me cogió del cuello, me roció con alcohol y acetona y me dijo que ahora sí iba a arder”

La Audiencia de Lleida acogió ayer el juicio contra un hombre de 42 años acusado de quemar a su pareja cuando dormía en Artesa de Segre el 28 de noviembre de 2022. La víctima relató que ese día habían discutido, algo que era habitual entre la pareja, y que el hombre se había ido de la casa con su bolso, quitándole el dinero y el móvil. Señaló que se quedó dormida en un colchón en el comedor de la vivienda que compartían y que en un momento dado su pareja irrumpió en el piso, comenzó a gritarle y la cogió del cuello, además de rociarle con alcohol de romero y acetona antes de prenderle fuego. “Hija de puta, ahora sí que vas a arder”, declaró la víctima que le espetó el acusado. “Recuerdo la última bocanada de aire. Pensé que iba a morir”, afirmó. Asimismo, la víctima relató que el acusado había puesto una nevera para atrancar la puerta de la vivienda y que salió ella sola del piso durante el incendio. “Recuerdo salir de la casa pero no que él me ayudara”, remarcó. Una vez en la calle, asegura que le auxiliaron vecinas. La víctima admitió que una semana antes de los hechos había llamado a los Mossos por una discusión, pero que nunca lo había denunciado.

En la vista oral también declaró una de las vecinas de la pareja, quien ya había auxiliado a la víctima en anteriores ocasiones, según explicó ella misma. Según su testimonio, la víctima le había dicho que el acusado la amenazaba siempre con matarla. El día de los hechos, declaró, oyó a la mujer que le decía a su pareja, llorando, “no me mates, no me mates”, por lo que salió al balcón y vio que había un incendio. “Si no llego a estar despierta, nos quema a todos vivos”, aseguró. La vecina, que ayudó a la víctima poniéndole ropa mojada encima al verle las quemaduras, también dijo que el acusado “pasaba de todo, solo miraba tan tranquilo, mirando a ver si nos quemábamos todos”. Otra inquilina aseguró que en el momento del incendio estaba en casa con su bebé de 9 meses, su marido y su suegra. También relató momentos de pánico, incluso que tuvo que bajar por la fachada. “Aún estoy traumatizada y tengo miedo de que me pueda hacer daño”, dijo.

La Fiscalía y la acusación particular solicitan una condena de 18 años de prisión por un delito de asesinato en tentativa en concurso con un delito de incendio, con la agravante de parentesco. Asimismo, el Ministerio Público solicita una indemnización de 120.000 euros para la víctima, que sufrió graves lesiones y que, según declaró ayer, todavía tiene secuelas con pérdida de movilidad en un brazo.

Los bomberos hallaron la puerta bloqueada con una nevera

Agentes de los Mossos d'Esquadra que declararon ayer señalaron que los bomberos que acudieron al lugar para sofocar el incendio corroboraron que había una nevera detrás de la puerta que impedía el paso. El acusado, por su parte, no supo explicar cómo comenzó el incendio y admitió que lo podría haber originado él tumbando una botella de alcohol de romero. Se mostró arrepentido y aseguró que había estado tres días consumiendo drogas y alcohol. Añadió que no tenía intención de matar a su pareja, que le apagó las llamas del pelo y la bajó en brazos hasta la calle.