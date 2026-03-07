MUNICIPIOS
Acuerdo para dotar de planes de protección civil a todo el Pirineo
Entre la Generalitat y Diputación, para que redactarlos no suponga costes para los ayuntamientos. El Govern pretende que sean “más ágiles” que hasta ahora
La Generalitat y la Diputación han alcanzado un acuerdo para acelerar los trámites para que todos los municipios del Alt Pirineu y de la Val d’Aran dispongan de un Documento Único de Protección Civil Municipal (Duprocim). A falta de pocos meses para que finalice el plazo para tenerlos aprobados, hay localidades “que están pendientes de que Protección Civil los valide, otras todavía los están redactando y algunas aún no han comenzado”, según explicó ayer la delegada del Govern en el Alt Pirineu y Aran, Sílvia Romero.
El pacto, añadió Romero, supondrá que la redacción de estos planes sea “sin coste” para los ayuntamientos, lo que significará un importante ahorro para consistorios de pueblos pequeños que, en muchos casos, se han enfrentado a la tarea ingente que supone redactar un Duprocim con escasos medios. Romero, además, indicó que la intención es que estos planes de protección sean “más ágiles y operativos” que hasta ahora. Cabe recordar que no disponer de este documento puede causar que los alcaldes afronten responsabilidades en caso de accidente o catástrofe.
Romero hizo estas declaraciones tras una reunión telemática con alcaldes y presidentes de consells comarcals para conocer las novedades del nuevo plan Inuncat, presentado el pasado diciembre, que hasta entonces obligaba a 59 municipios del Alt Pirineu y Aran a tenerlo, aunque solo 12 tenían el plan homologado y vigente, mientras que había otros 26 con el plan pendiente de revisión.
La delegada recordó también que se instalarán radares meteorológicos en el Pirineo para afinar las previsiones meterológicas, y que se está ultimando la incorporación de más técnicos de protección civil para que “cada comarca tenga un profesional de referencia” que ayude a los ayuntamientos a evaluar y prever riesgos, ya que en muchas ocasiones este trabajo supone cubrir áreas de terreno muy amplias.
Las claves
- Varios escenarios: Hay ayuntamientos que ya han presentado su Duprocim pero Protección Civil aún no los ha validado, otros todavía están redactándolo y algunos no han podido comenzar por falta de recursos.
- Responsabilidades: No disponer de un Duprocim vigente puede suponer que el alcalde de la localidad deba afrontar responsabilidades en caso de accidente o catástrofe natural.
- Plazo: La Generalitat dio un plazo de dos años en noviembre de 2024, poco después de la dana que azotó el litoral catalán y de la Comunidad Valenciana, para que todos los consistorios de Catalunya se dotaran de su propio Duprocim.
- Más recursos: El Govern prevé instalar radares en el Pirineo para afinar las previsiones meteorológicas y destinará un técnico de Protección Civil a la Val d'Aran y a cada una de las comarcas del Pirineo para que apoyen a los ayuntamientos.