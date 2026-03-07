Acuerdo para dotar de planes de protección civil a todo el Pirineo

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

La Generalitat y la Diputación han alcanzado un acuerdo para acelerar los trámites para que todos los municipios del Alt Pirineu y de la Val d’Aran dispongan de un Documento Único de Protección Civil Municipal (Duprocim). A falta de pocos meses para que finalice el plazo para tenerlos aprobados, hay localidades “que están pendientes de que Protección Civil los valide, otras todavía los están redactando y algunas aún no han comenzado”, según explicó ayer la delegada del Govern en el Alt Pirineu y Aran, Sílvia Romero.

El pacto, añadió Romero, supondrá que la redacción de estos planes sea “sin coste” para los ayuntamientos, lo que significará un importante ahorro para consistorios de pueblos pequeños que, en muchos casos, se han enfrentado a la tarea ingente que supone redactar un Duprocim con escasos medios. Romero, además, indicó que la intención es que estos planes de protección sean “más ágiles y operativos” que hasta ahora. Cabe recordar que no disponer de este documento puede causar que los alcaldes afronten responsabilidades en caso de accidente o catástrofe.

Romero hizo estas declaraciones tras una reunión telemática con alcaldes y presidentes de consells comarcals para conocer las novedades del nuevo plan Inuncat, presentado el pasado diciembre, que hasta entonces obligaba a 59 municipios del Alt Pirineu y Aran a tenerlo, aunque solo 12 tenían el plan homologado y vigente, mientras que había otros 26 con el plan pendiente de revisión.

La delegada recordó también que se instalarán radares meteorológicos en el Pirineo para afinar las previsiones meterológicas, y que se está ultimando la incorporación de más técnicos de protección civil para que “cada comarca tenga un profesional de referencia” que ayude a los ayuntamientos a evaluar y prever riesgos, ya que en muchas ocasiones este trabajo supone cubrir áreas de terreno muy amplias.

