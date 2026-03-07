Detenidos por asaltar a una mujer que iba en andador en Mollerussa

El caso ha sido llevado a cabo por la Unidad de Investigación (UI) de la comisaría de Mollerussa. - SEGRE

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron el miércoles y el jueves a tres hombres, de entre 38 y 54 años, acusados de asaltar en enero del año pasado a una mujer de 65 años de Mollerussa que iba en andador. Los tres arrestados suman unos 60 antecedentes, la mayoría cometidos por robos al descuido en mercados y centros comerciales. Fueron arrestados en Arbeca, Igualada y Cerdanyola del Vallès.

El asalto se produjo hace 14 meses en la avenida del Canal del Pla d’Urgell y fue asaltada por dos individuos. Uno de ellos la empujó haciéndola caer al suelo y el otro le estiró el bolso que llevaba colgado en el andador. Posteriormente, huyeron corriendo y subieron a un vehículo donde les esperaba otro hombre. Los Mossos d’Esquadra acudieron al lugar al ser alertados. Los agentes atendieron a la víctima que, pese a la violencia empleada por los ladrones, no sufrió lesiones relevantes.

Poco después, un vigilante municipal de Juneda que había montado un control de paso en esta localidad pudo interceptar al vehículo sospechoso, en el que iban tres hombres. Dos de ellos huyeron corriendo y solo se quedó el que estaba en el asiento del conductor. Al lugar acudió una patrulla de los Mossos, que constató que el conductor tenía numerosos antecedentes por hurtos y robos similares en mercados y establecimientos. Sin embargo, en el coche no encontraron ningún objeto relacionado con el robo. Ante ello, y al estar plenamente identificado, le dejaron continuar con la marcha. La investigación siguió abierta (ver desglose).

Hallaron el bolso días después en una cuneta



La Unidad de Investigación (UI) de la ABP Pla d'Urgell— Les Garrigues se hizo cargo del caso con el testimonio de la víctima, el vigilante municipal y los agentes que intervinieron el día de los hechos. Además, días después un vecino de Torregrossa localizó el bolso sustraído a pie de la carretera LV-2001. Esta es la vía que comunica Mollerussa con Juneda, que es donde interceptaron a los ladrones.

De esta forma, gracias a los indicios recogidos inicialmente, los investigadores pudieron relacionar el vehículo interceptado ese mismo día y al conductor identificado con el recorrido que hicieron los ladrones. Asimismo, determinaron la identidad de dos individuos relacionados con el conductor. Todos ellos tenían el mismo perfil delincuencial, especialistas en robos cometidos en mercados semanales y centros comerciales de Catalunya.

Ante ello, esta semana, tras ser localizados, procedieron a su detención en Arbeca, Igualada y Cerdanyola del Vallès. En este caso se les imputa un delito de robo con violencia e intimidación. La investigación sigue abierta y no descartan que les imputen otros robos.

A finales de febrero, la UI de Mollerussa detuvo a tres hombres y una mujer de entre 22 y 35 años acusados de cuatro robos en Arbeca y uno en Lleida.