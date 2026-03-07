La marca turística el ‘Cor de l’Oest’ comienza a latir

El Cor de l’Oest es el nombre de la marca turística que han creado los municipios de Penelles, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Castellserà, Ivars d’Urgell, Linyola y La Fuliola para promocionar de forma conjunta los atractivos de cada uno de los pueblos en el entorno del Castell del Remei, cuya fundación también impulsa esta iniciativa. El objetivo es poner en valor este territorio a través de la marca que aglutina desde los murales del festival GarGar de Penelles, el Estany d’Ivars i Vila-Sana, la Serra de Bellmunt-Almenara hasta la Casa dels Àngels de Castellserà del Mag Lari, pasanado por el Canal d’Urgell y el Castell del Remei.

El proyecto nace de la convicción clara de los siete municipios de la Noguera, el Urgell, el Pla d’Urgell y la Fundación de la necesidad de promocionar patrimonio, paisaje, cultura, producto local y talento. Además de dinamizar el territorio, entienden que pueden generar oportunidades para el comercio local, la restauración, los alojamientos rurales, productores y otras empresas. Precisamente, l’Església Vella de Penelles acoge la primera sala inmersiva sobre los activos turísticos que agrupa la marca.

La motivación del proyecto ha sido identificar las potencialidades del territorio, planificar acciones conjuntas y facilitar nuevos alojamientos turísticos, entre otras cuestiones. Los ayuntamientos quieren aprovechar el entorno y la historia del Castell del Remei para habilitar rutas turísticas destinadas a divulgar el patrimonio natural y cultural de la zona, así como los equipamientos turísticos, restaurantes, bodegas y promocionar las empresas locales, entre otras iniciativas.

Los siete municipios impulsores del proyecto presentarán esta iniciativa compartida el próximo sábado día 14 en el Castell del Remei. Está prevista una tertulia con las siete alcaldías, un vermut popular y habrá poemas musicados con Núria Miret y David Pradas. Durante la jornada se dará conocer la colaboración intermunicipal, que a la vez quiere impulsar turismo en el territorio, poner en valor las comarcas del llano y generar nuevas sinergias culturales, sociales y económicas.