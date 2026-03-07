La Sentiu estrena la agrotienda en el nuevo centro BTT de la Ruta del Sió

La Sentiu de Sió ha estrenado la agrotienda en el centro de BTT que ha construido en la antigua báscula municipal. El objetivo de este equipamiento es convertirse en un referente de esta modalidad de bicicleta de montaña y ofrecer un complemento de producto local. El alcalde, Josep Torres, apuntó que la iniciativa se enmarca en el proyecto de la Ruta de la Vall del Sió, que engloba una quincena de municipios de la Segarra, el Urgell y la Noguera. La tienda será un complemento más del centro BTT, que ofrece a los usuarios una instalación con servicios, una zona de reparación de bicis y otra de lavado, un almacén y un cargador eléctrico. Las obras de adecuación de la antigua báscula en un centro para las bicicletas de montaña y la tienda han supuesto una inversión de 42.000 euros y han contado con una subvención de los fondos Next Generation. Torres añadió que están trabajando en la creación de nuevas rutas de BTT en la zona, dada la proximidad con la Serra de Bellmunt-Almenara.

Paralelamente, los municipios que forman la Ruta del Sió, desde Sant Guim de Freixenet, pasando por Agramunt y finalizando en Balaguer, están aprobando en sus plenos los estatutos para constituirse como la futura Associació de la Ruta del Sió.