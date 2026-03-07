SEGRE

Las vías de comunicaciones, claves para ERC en el Alt Pirineu i Aran

Oriol Junqueras habló en la sala de Sant Domènec de La Seu. - C.SANS

Cynthia Sans

El presidente ERC, Oriol Junqueras, apostó ayer por la modernización de la N-260, la mejora del Port del Cantó, el de Perves y el de Comiols, así como el despliegue de la fibra óptica, también en la N-260. Muchos de estos proyectos están pendientes de los presupuestos, aún sin el apoyo de los republicanos, pero Junqueras afirmó que “los recursos no faltarán si de ERC depende”. El partido presentó sus propuestas para el Pirineo ayer en La Seu d'Urgell.

