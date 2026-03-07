SUCCESSOS
En libertad el detenido por un apuñalamiento en Tàrrega
En una pelea el miércoles en la estación de trenes del municipio
El juzgado de guardia de Cervera decretó el jueves la puesta en libertad con cargos para el joven de 20 años que fue detenido el miércoles por un apuñalamiento en la estación de trenes de Tàrrega, según informaron ayer fuentes judiciales. El juez acordó para el investigado la medida cautelar de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima.
Los hechos ocurrieron a las 17.50 horas del miércoles durante una pelea entre varios implicados. Uno de ellos recibió una puñalada en una pierna que le provocó una hemorragia, como avanzó SEGRE. Los Mossos, con la colaboración de la Policía Local, detuvieron al supuesto autor poco después. Se trata de un joven con múltiples antecedentes. Al parecer, víctima y supuesto agresor se habían peleado horas antes en la misma estación.