En libertad el detenido por un apuñalamiento en Tàrrega

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El juzgado de guardia de Cervera decretó el jueves la puesta en libertad con cargos para el joven de 20 años que fue detenido el miércoles por un apuñalamiento en la estación de trenes de Tàrrega, según informaron ayer fuentes judiciales. El juez acordó para el investigado la medida cautelar de prohibición de aproximación y comunicación con la víctima.