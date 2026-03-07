Josep Rull recoge en el Pla d'Urgell la alarma del campo por el alza de precios

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El presidente del Parlament, Josep Rull, visitó ayer varios municipios del Pla d’Urgell en una jornada en la que recogió de primera mano, en la Cooperativa del Camp de Linyola, la preocupación del sector agrario por el encarecimiento de los abonos y del combustible. Rull aseguró que trasladará esta realidad al Parlament con “máxima sensibilidad”, después de conocer las dificultades que afronta el campo por el aumento de costes y las limitaciones para acceder a determinados productos. Durante la jornada, Rull visitó Romà Infraestructures, en Miralcamp, donde puso en valor la capacidad de innovación de esta empresa familiar. Asimismo, visitó Sidamon y Castellnou de Seana.

La jornada concluyó en Linyola, con la participación de Rull en un acto organizado por las Aulas de Extensión Universitaria. Pronunció una conferencia en la que evocó su etapa en su “dura” experiencia en prisión, aunque también estuvo marcada por la humanidad y la solidaridad recibida.