Tirón de orejas al ayuntamiento de La Seu por publicar datos de una vecina

La Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat) ha amonestado al ayuntamiento de La Seu d’Urgell por publicar datos personales de una vecina. Lo hizo en un acta de la junta de gobierno local de enero de 2023, en la que figura el nombre y domicilio de una usuaria del servicio de agua potable que se dio de baja.

El documento apareció sin tapar estos datos en el portal de transparencia de la Generalitat y la afectada lo denunció ante la Apdcat al descubrirlo a principios de 2025. Este organismo comprobó que el acta era accesible al público, que la información personal de la denunciante era visible y determinó que el consistorio había incurrido en una infracción administrativa. Sin embargo, esta resolución no comporta una sanción económica para la corporación municipal.

La resolución de la Apdcat señala como agravante el hecho de que el documento fuera accesible desde motores comerciales de búsqueda en internet (como por ejemplo Google). Tras el inicio del expediente, el ayuntamiento de La Seu formuló alegaciones, argumentando que el error “fue involuntario” y que “dependía de una plataforma externa”, pero la entidad reguladora determinó que existió negligencia en el deber de custodia. El ayuntamiento yretiró el contenido afectado e implementó medidas correctoras para evitar futuras filtraciones. El alcalde, Joan Barrera, insistió que “en ningún caso hubo un acto de mala fe” y pidió “disculpas por el daño ocasionado”. Aseguró que “velamos para evitar que vuelva a suceder”.

Las claves