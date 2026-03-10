Chopos, fresnos, álamos y sauces en el ‘nuevo’ Cinca

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Fraga ha iniciado los trabajos de plantación de especies autóctonas en el sector norte del proyecto Cinca Revive. La actuación se desarrolla en la margen derecha del río, aguas arriba del casco urbano. La intervención pretende restaurar el ecosistema fluvial con vegetación característica de los sotos del Cinca. La plantación de la vegetación destinada a estabilizar las llanuras de inundación creadas después del retranqueo de las motas de defensa ha comenzado tras completar las tareas de limpieza y acondicionamiento del terreno. Entre las especies que se están plantando, elegidas en función de la proximidad al agua y la periodicidad de las inundaciones, figuran álamos, chopos, fresnos y sauces. Los alumnos de los colegios de Fraga, Litera y Miralsot plantaron en noviembre 400 árboles en la misma zona.