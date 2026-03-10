El Govern proyecta un Eje Transversal Ferroviario que una Girona y Lleida y combine pasajeros y mercancías

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El Govern ha aprobado encargar a la empresa pública Ifercat la actualización de los estudios informativos del Eje Transversal Ferroviario (ETF), una infraestructura que tiene que conectar Lleida y Girona sin pasar por Barcelona. Los estudios, que se basan en la planificación aprobada en 2010, tendrán un presupuesto de 5,46 millones de euros y se espera que estén redactados en aproximadamente un año y medio. Con este proyecto, el objetivo del ejecutivo de Salvador Illa es crear un nuevo corredor interior que combine pasajeros y mercancías y que descongestione la zona del Penedès y el Vallès. En este sentido, el Govern también quiere que el ETF sea una alternativa al túnel de Rubí para que no se repitan situaciones de bloqueo en caso de incidencias.

El proyecto plantea un corredor ferroviario interior de unos 254 kilómetros que conectaría Lleida y Girona pasando por municipios como Cervera, Igualada o Martorell. El objetivo es romper la actual configuración radial de la red ferroviaria catalana, centrada en Barcelona, y avanzar hacia un modelo más transversal. En el planteamiento inicial aprobado en 2010 se preveía una decena de estaciones para pasajeros a lo largo del trayecto y un presupuesto de más de 6.500 millones.

Ahora, el despliegue de la infraestructura se prevé en dos fases. La primera conectaría Lleida con Martorell pasando por Cervera e Igualada, mientras que la segunda prolongaría el trazado hasta Girona, con final en torno al aeropuerto gerundense. Además, los nuevos estudios tendrán que analizar con detalle el trazado por el Vallès para intentar evitar cuellos de botella en puntos sensibles de la red ferroviaria.

Con todo, el Govern concibe el ETF como una infraestructura mixta para pasajeros y mercancías: los trenes de pasajeros podrían circular a alta velocidad -a 250 kilómetros por hora-, mientras que los trenes de mercancías lo harían a unos 140 kilómetros por hora, con apartaderos específicos para facilitar la operativa.

Si se cumplen los plazos previstos, una vez finalizada la actualización de los estudios informativos se podrían redactar los proyectos constructivos entre e2028 y 2029, con el horizonte de poder iniciar las obras hacia 2030.