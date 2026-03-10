La biblioteca calienta motores para el Festival del Joc del Pirineu

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Biblioteca Sant Agustí de La Seu d’Urgell empezó ayer por la tarde las actividades vinculades al Festival del Joc del Pirineu. La iniciativa, bajo el título Tarde de juegos, se alargará hasta el 31 de marzo y permite a las familias descubrir y probar las propuestas de las mejores editoriales de juegos de mesa. El programa cuenta con la colaboración de referentes como Falomir, Ravensburger, Devir, Tranjis Games y muchos otros. Además de las tardes de juego, el programa de la biblioteca incluye dos iniciativas diferentes. La primera está prevista para el sábado, 28 de marzo (11h), con la charla Sed de juego, dirigida a familias y docentes para explorar las posibilidades pedagógicas y lúdicas de los juegos de mesa. La segunda, el fin de semana del 28 y 29 de marzo, cuando el patio de la biblioteca se transformará para acoger una versión a tamaño real del juego Carcassonne, pensado para todas las edades.