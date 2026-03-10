La Clua estrena miradores y una plaza en memoria del antiguo pueblo

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La localidad de La Clua ha estrenado una plaza con miradores que conmemoran y dignifican el espacio que ocupaban casas y cobertizos del antiguo pueblo, antes de la construcción del pantano de Rialb. Este mes se cumplen tres años del derribo de las siete edificaciones que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) había expropiado hace más de 20 años en el marco de las obras del embalse. Formaban parte de antiguas explotaciones agrarias que quedaron en su mayor parte sumergidas. Las aguas no llegaron a anegar estas construcciones, pero pasaron años abandonadas y en desuso, hasta que su deterioro llegó a suponer un riesgo para la seguridad de las personas y fue necesario demolerlas.

Vecinos y visitantes disfrutan ya de la plaza y los miradores, construidos por el ayuntamiento de Bassella. La obra ha permitido mantener la conexión entre la parte alta y la parte baja del pueblo, con una superficie repartida en cuatro niveles, que han mantenido las terrazas de piedra que quedaban en el terreno.

La alcaldesa, Cristina Barbens, explicó que las obras han conservado vestigios de las casas que en su día fueron habitadas por los vecinos. Por ejemplo, las piedras utilizadas para construir las cuatro terrazas de los miradores proceden de los edificios demolidos. La actuación ha supuesto una inversión de 150.000 euros y el ayuntamiento la ha sufragado con ayudas del Puosc. Los trabajos para ejecutar la obra ha contado con importantes dificultades para acceder a la zona, con importantes desniveles.

Josep Maria Pascuet conserva su casa familiar en La Clua. Su familia es una de las solo tres que viven de una forma más o menos continuada en el pueblo. Recordó que la zona de las casas finalmente demolidas había llegado a ser peligrosa por el deterioro de las edificaciones.