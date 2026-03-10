Reclaman licitar ya el proyecto del hospital

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El grupo de Junts per La Seu planteó ayer en un ruego durante el pleno ordinario del ayuntamiento que el equipo de gobierno (Compromís) solicite al Govern que el departamento de Salud desencalle la licitación de la redacción del proyecto de las obras del nuevo hospital comarcal. El portavoz, Jordi Fàbrega, consideró el proyecto “de vital importancia para el futuro de La Seu” y pidió que el consistorio solicite una reunión “urgente para calendarizar” los próximos trámites para impulsar el centro médico. Según Fábrega, el departamento de Salud “tiene buena predisposición para poder licitar el proyecto de las obras este año, con independencia de si hay o no hay presupuestos”. Asimismo, Fàbrega pidió desencallar también la colaboración sanitaria con el Principat de Andorra tras la firma del convenio, el año 2023, entre el Gobierno español y el ejecutivo andorrano.

El alcalde, Joan Barrera, se sumó al ruego y aseguró que la reunión con la consellería de Salud “está solicitada desde el pasado mes de diciembre” y apuntó a que el consistorio está insistiendo “todos los meses porque consideramos que con los presupuestos prorrogados también se puede llevar a cabo la licitación”. Asimismo, recordó que el plan funcional está hecho y aprobado por la Generalitat desde hace meses.

El pleno aprobó también la cesión gratuita de parte de las instalaciones de la Casa dels Parcs de La Seu, situada en la avenida Valls d’Andorra, a favor del departamento de Agricultura para que el IRTA pueda instalar sus oficinas de manera temporal.

Al empezar la sesión, el alcalde informó de las cinco nuevas incorporaciones en la policía local, que constan de un sargento y cuatro agentes interinos.