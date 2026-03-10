Un mes sin camión ni autobús en la carretera de Baldellou a Camporrells

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La carretera de Camporrells a Baldellou lleva cerrada al tráfico para camiones y autocares un mes, desde que el 8 de febrero las intensas lluvias de la tormenta atlántica Marta, la séptima del año y la decimotercera de la temporada, provocaron un desprendimiento de rocas que dañó la calzada.

El incidente se produjo en el el tramo de la A-2218 conocido como el Congosto de Baldellou, un plegamiento tectónico de rocas calizas y de conglomerado que constituye uno de los puntos de mayor interés geológico de la Llitera. La intensa lluvia provocó daños en varias zonas además de donde cayeron las piedras y hay riesgo de nuevos desprendimientos.

“Hay rocas agrietadas”, confirma Jesús Lumbiarres, alcalde de Baldellou, quien recomienda “tener paciencia, porque va a ser una obra larga”. “Sacaron la piedra grande, pero después no ha parado de llover. Nunca había llovido tanto y tampoco nunca había pasado nada parecido en la carretera”, anota. No hay noticias de la fecha prevista para iniciar la reparación.

Las restricciones de Tráfico impiden la circulación de vehículos pesados en los seis kilómetros de carretera que separan Camporrells de Baldellou, y que en condiciones normales se cubren en unos diez minutos en coche. Sin embargo, el desprendimiento obliga a los conductores de camiones y autocares a utilizar la ruta que va de Baldellou a la N-230 por Castillonroi y sigue por esa vía hasta el cruce de la HU-V-9302, desde donde se llega a Camporrells por Nachá. Eso son 20 km y 20 minutos más para un turismo, si hay poco tráfico en la nacional, y casi el doble para un vehículo pesado.

“El principal problema es el transporte de los niños que estudian en Tamarit”, explica el alcalde. Tanto a la ida como a la vuelta se amplían el recorrido y su duración. Otros servicios, como médicos, repartidores o comercio itinerante, han adaptado sus rutas a la situación.

La carretera A-2216 lleva cortada entre Peralta de la Sal y la N-230 desde el 13 de febrero por otro desprendimiento entre los km 18,5 y 19,5.

Los cortes de luz provocan el hartazgo de Tamarit

Los grupos municipales del ayuntamiento de Tamarit de Llitera están trabajando a propuesta del equipo de Gobierno en una declaración institucional para mostrar su malestar por los continuos cortes del suministro eléctrico que se dan en la localidad y que están provocando alteraciones tanto en los procesos productivos de las empresas como en los comercios y en el funcionamiento de servicios públicos y privados. La alcaldesa, Sandra González, prevé llevar el asunto al pleno a comienzos de abril. Los cortes también afectan con frecuencia a otras localidades literanas como Castillonroi.