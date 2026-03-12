Un tractor robótico ‘made in Segrià’

La empresa Agrin’pulse, instalada en Alcarràs, ha vendido las primeras unidades de su primer producto, un tractor robótico sin conductor y de propulsión eléctrica. Es el AG-X, un modelo desarrollado y fabricado por la propia firma en colaboración con otras empresas. Fruits de Ponent, Produccions Agràries del Camp y el clúster de maquinaria Femac participan en este proyecto, que obtuvo 200.000 euros en 2025 del Fondo de Transición Nuclear.

El AG-X está pensado para desempeñar las funciones de un tractor frutero, como transportar cisternas, sulfatadoras y trituradoras. Según Agrin’pulse, tiene una potencia de entre 90 y 120 CV y entre 6 y 10 horas de autonomía, según la tarea. Se puede conducir de forma manual por control remoto, o puede funcionar con distintos grados de autonomía. La empresa prevé garantizar este año que sea completamente autónomo.

“Dándole las coordenadas del perímetro de la finca y un punto de partida, en su primer recorrido trabajará y, además, hará un plano del terreno”, explica Pau Palau, CEO y cofundador de Agrin’pulse junto con Jordi Garcia. Lo hará mediante cámaras y LiDAR, dispositivos láser que permiten elaborar detallados mapas en 3D. “A partir del segundo viaje optimiza recursos como el consumo de batería”, añadió. Parte del proceso emplea inteligencia artificial (IA).

Cada unidad se vende por 100.000 euros, y la empresa asegura que sus costes de operación son 4 veces menores que los de un tractor convencional. Esto lo atribuye en parte a la propulsión eléctrica frente al coste del gasóleo (en alza desde el inicio de la guerra en Irán), pero sobre todo por no necesitar conductor. “La mano de obra es el mayor coste de la agricultura”, apuntó Palau.

En la misma línea, Ramon Farran, responsable de la sección de oliva y almendra de Fruits de Ponent, añadió que el personal especializado “es cada vez más escaso”, por lo que la maquinaria autónoma “es buena para el futuro de los agricultores”. Por su parte, Míriam Hernández, coordinadora de Agronómica de la firma, destacó el interés de aplicar la IA en la agricultura. “Es una tecnología con mucho futuro y es positivo que jóvenes trabajen en ella en empresas locales”, valoró Ares Marí, Project Manager de Femac.

Agrin’pulse se constituyó en 2024, tiene su sede social en Aitona y comparte talleres en Alcarràs con la empresa de renovables Becquel, de la que Garcia es fundador y CEO. Allí está un prototipo del AG-X y la primera unidad comercial construida, que entregarán en breve a su comprador. Otras dos ya vendidas están en construcción. La firma ha obtenido fondos de inversores locales para fabricar una decena de unidades y busca ya una nave industrial propia en los alrededores.