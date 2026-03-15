Limpieza del Ribagorça para prevenir avenidas

El Pont de Suert ha llevado a cabo la mejora del tramo urbano del río Noguera Ribagorçana. En concreto, los trabajos se han centrado en la limpieza de los márgenes a su paso por la localidad, una actuación necesaria para mejorar el estado ambiental del río y favorecer el correcto drenaje del agua. Los trabajos se han centrado en retirar maleza y vegetación de la zona, así como elementos acumulados que dificultaban el flujo natural del río. La alcaldesa de El Pont, Iolanda Ferran, apuntó que la actuación ha tenido un coste de 9.000 euros y han contado con una ayuda de la Agència Catalana de l’Agua de 7.900. Añadió que estas actuaciones contribuyen a mantener los espacios fluviales en buen estado, prevenir posibles incidencias en episodios de lluvia intensa y preservar el entorno.