Les fuertes rachas de viento obligan a cerrar temporalmente Port Ainé

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Encierran Port Ainé, en el Pallars Sobirà, temporalmente a causa de las fuertes rachas de viento que afectan al Pirineo. Se ha tomado la decisión por motivos de seguridad.

La ventolera de norte ha entrado con fuerza en Cataluña con rachas que superan los 120 km/h en cotas altas del Pirineo y friegan los 170 km/h en el extremo norte del Alt Empordà. A las 08.00 horas de este domingo, destacan registros como los 164,2 km/h de Portbou-coll dels Belitres, los 140 km/h del Santuario de Queralt, los 125,6 km/h del Pantano de Darnius-Boadella, los 121 km/h del Puerto del Conde, los 120,6 km/h de la Tunda de Alp o los 102,2 km/h de Navata, según los datos de las estaciones automáticas del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC). Protección Civil envió ayer sábado un ES-Alert a cuatro comarcas (Alt Empordà, Berguedà, Ripollès y norte de la Cerdanya) por el temporal de viento y pide evitar las actividades en el exterior a la zona.