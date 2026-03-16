Tyler Borges, de los Estados Unidos, que vive en el Pirineo de Lleida: «Estoy aprendiendo a hablar catalán»

Publicado por ALBERT BATLLE Creado: Actualizado:

Tyler Borges llegó al Pirineo de Lleida gracias a un programa del ministerio de Educación después de quedarse sin trabajo. Trabajó en varias agencias gubernamentales de los EE.UU. como la NASA con la administración de Joe Biden, pero con Donald Trump en el Despacho Oval tuvo que replantearse su carrera. “Estaba en la universidad y me enteré de un lugar para enseñar inglés a España, y pensé por qué no?.

El joven dice que se siente “muy agradecido” por el recibimiento de sus alumnos, aunque admite que “al principio fue difícil, porque vengo de una ciudad de 330.000 personas y no hablo catalán”. No obstante, afirma que está dando clases “porque quiero hablar con la lengua que tiene la gente aquí y ellos intentan hacer lo mismo conmigo”. Y acaba afirmando que “la cultura, el catalán y el Pallars son realmente cool”.