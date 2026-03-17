Costa Food se pertrecha para criar al año más de medio millón de lechones

Instalaciones de la fábrica de pienso central del grupo Costa Food en Fraga, donde tiene su sede. - PIENSOS COSTA

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El grupo Costa Food se está pertrechando para producir cada año más de medio millón de lechones en granjas de su propiedad para abastecer a su cadena de cuadras integradas y propias, algo que le permite producir en torno a dos millones de cerdos y, con ellos, canales que suman 200 millones de kilos de carne de porcino.

A través de su filial Desarrollos Ganaderos de Aragón, la empresa fragatina está tramitando los permisos del Gobierno de Aragón para gestionar una cabaña de más de 20.000 madres en cuatro granjas de Ballobar y una de Fraga, de 3.070 plazas cada una, que se sumarán a la de esa capacidad que tiene desde hace un par de años en Monzón y a la de 2.400 en Quinto de Ebro (Zaragoza) para la que obtuvo la autorización el año pasado.

El Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental) está tramitando la ampliación de la capacidad para dos de las granjas de Ballobar y en otras dos de esa localidad tramita la modificación de la DIA (declaración de impacto ambiental). Para la quinta granja de madres, la de Fraga, ha obtenido una DIA favorable.

La aprobación definitiva de esas modificaciones le permitirá disponer de 20.820 plazas de madres, algo que, a su vez, pone a su alcance una produccion anual de entre 520.000 y 624.000 lechones, ya que los promedios de cerdos destetados se sitúan entre los 25 y los 30 animales por cerda al cabo del año.

La iniciativa de Costa se enmarca en una tendencia generalizada en el sector del porcino, en el que las grandes empresas intentan controlar y gestionar cada vez mayores etapas del proceso productivo, entendiendo que este va del nacimiento del lechón y su posterior engorde con pienso propio a la comercialización de los elaborados cárnicos y las piezas de carne que adquiere el consumidor.

En los últimos años el crecimiento de Costa se había orientado hacia la industria, con adquisiciones en el sector de la transformación como Embutidos La Nucia o la hamburguesera Roler y en el de los mataderos como Cárnicas de la Llitera, además de al crecimiento del parque de granjas integradas, que son unas 650.

El flanco abierto permite al grupo agroalimentario ganar algunas fortalezas, como reducir la dependencia de otras empresas para abastecerse de lechones y poder trabajar con sus propios modelos genéticos, y, también, captar mayores tramos de valor añadido del proceso de la cadena de producción.

Otros gigantes del sector, como el grupo Pini, que gestiona en Binéfar Litera Meat, el mayor matadero de porcino de Europa, han optado por promover granjas con capacidad para producir 450.000 lechones al año en siete granjas en Teruel y Zaragoza y abastecer un parque de granjas de cebo de 180.000 plazas.

También Costa Food está ampliando su parque de cebo, en este caso con cinco granjas en Fraga que suman una capacidad para 18.000 lechones de 6 a 20 kilos de peso, entre el destete y el engorde tradicional, y para otros 8.000 a partir de ese peso.

La tamitación de la granja de lechones y de tres de las de engorde se encuentra en la parte inicial en el ayuntamniento de Fraga, mientras que la cuarta de cebo ha pasado en los últimos meses el filtro de la Comisión Técnica de Calificación de Urbanismo de Huesca.

A los proyectos de Costa se les añaden otros que van a aumentar de manera notable el parque de ganado porcino del Baix Cinca, que según el Iaest (Instituto Aragonés de Estadística) ya alcanza las 429.340 plazas, con algo más de un tercio de ellas (169.581) en la capital.

Otros cuatro proyectos sumarán 25.360 plazas de porcino más: 2.000 en una granja de recría de madres en Mequinensa, 11.994 en otra de transición de lechones en Velilla y 11.366 en dos de engorde en Fraga.