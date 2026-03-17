Denuncian a 33 conductores por una carrera ilegal de coches en un polígono de Alcarràs

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Los Mossos d'Esquadra han denunciado a 32 conductores que participaron en una carrera ilegal de coches el pasado mes de noviembre en el polígono industrial Polinasa de Alcarràs. También se ha denunciado a una persona como organizadora de la carrera y a otro conductor por carecer de carnet por pérdida total de puntos. La investigación se inició a mediados del año pasado, cuando agentes del Grupo de Investigación y Documentación de Tráfico detectaron varias convocatorias por redes sociales de grupos de aficionados a los vehículos para encontrarse en polígonos del llano de Lleida y hacer carreras ilegales y otras actividades peligrosas. En la convocatoria no concretaban la zona hasta el último momento. Los agentes pudieron detectar varias convocatorias en polígonos del Segrià y del Pla d'Urgell. La mayoría en franja nocturna y se acumulaban numerosas personas, incluso procedentes de otros territorios.

En estos encuentros, se hacían actividades temerarias con numeroso público sin ninguna medida de seguridad. A veces, se hacían carreras en paralelo, trompos repetidos y otras maniobras peligrosas. Finalmente, el 1 de noviembre pudieron ubicar, con tiempo suficiente, una de ellas en un polígono de Alcarràs. Hasta el lugar se desplazaron agentes de paisano e identificaron a un joven que había creado la convocatoria por redes y coordinaba las carreras de aceleración. Fue denunciado así como 32 conductores por conducción temeraria, con sanción de 500 euros y pérdida de 6 puntos del carnet.

Desde entonces no se ha detectado ninguna concentración relevante en el llano de Lleida y la investigación sigue abierta.

Por otra parte, los Mossos arrestaron el domingo a un conductor andorrano de 26 años por circular a 182 km/h en la N-260 en Guils de Cerdanya, en un tramo con la velocidad máxima permitida en 80 km/h.

La localidad celebró ayer su Junta de Seguridad

El ayuntamiento de Alcarràs acogió ayer la Junta Local de Seguridad, que puso de manifiesto que en comparación con otros municipios de Catalunya están por debajo de la media y que, además, ha habido una serie de delitos de daños con una cierta reincidencia. “Se está trabajando y se ha podido detectar y actuar”, destacó el consistorio. El año pasado, se redujeron un 24,24% las denuncias respecto a residuos y deixalleria, lo que se atribuye al sistema de cámaras. Con 13 efectivos, la Policía Local cuenta con nuevas tablets y sistema de videovigilancia. Han aumentado las detenciones, de 40 a 54, y los hechos delictivos han pasado de 377 a 519, por el incremento de las estafas en internet y la actividad policial. También se ha intensificación la vigilancia sobre robos con fuerza en empresas.