Detenidos tres ladrones con antecedentes cuando intentaban robar en el polígono industrial de Vila-sana

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Los Mossos d'Esquadra detuvieron el domingo pasado a tres hombres, de 72, 51 y 34 años, como presuntos autores de dos robos con fuerza en grado de tentativa en el polígono industrial de Vila-sana. Los hechos pasaron hacia la una del mediodía cuando una dotación, que hacía un patrullaje para prevenir robos, detectó un vehículo parado delante de un restaurante cerrado del polígono. Los ocupantes del vehículo, al detectar la presencia policial, huyeron del lugar y la policía los siguió y paró poco después en la calle Canovelles del municipio. La policía comprobó que los tres hombres tenían antecedentes por delitos contra el patrimonio y que en el vehículo llevaban escondidas bajo un asiento varias herramientas utilizadas para cometer robos.

En el registro del vehículo, la policía encontró escondidas una pata de cabra, unos alicates y un destornillador, entre otros. También localizaron una manguera de goma, garrafas y utensilios para robar combustible y catalizadores.

Posteriormente, una patrulla de mossos fue al polígono y comprobó que el restaurante donde pillaron el vehículo sospechoso tenía señales evidentes de forzamiento y que un vehículo estacionado junto el local también había sido forzado.

Los tres individuos quedaron detenidos como presuntos autores de dos robos con fuerza en grado de tentativa. La investigación continúa abierta y la policía no descarta que estén implicados en otros hechos delictivos.

Los detenidos pasaron este lunes a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cervera.