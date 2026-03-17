El equipo femenino del Club Gel Puigcerdà hace historia y gana la liga

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El equipo femenino del Club Gel Puigcerdà ha escrito una página histórica para el deporte del club y de la Cerdanya al proclamarse, por primera vez en la historia, campeonas de la liga de jockey sobre hielo. El equipo ha conseguido el título después de imponerse al Majadahonda.El club ha agradecido el apoyo de la afición. La victoria supone un hito histórico para el club y consolida el crecimiento del jockey hielo femenino en la capital de la Cerdanya.