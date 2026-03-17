Investigan fuegos intencionados en 4 coches en la Vall del Corb

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Los Bombers de la Generalitat extinguieron ayer cuatro incendios de vehículos en la Vall del Corb, dos de ellos registrados a primera hora de la mañana en Sant Martí y Maldà. El primer aviso se recibió a las 6.22 horas, cuando los servicios de emergencia fueron alertados de un coche en llamas cerca de la ermita de Sant Roc, en Sant Martí de Maldà. Pocos minutos después, a las 7.03, se notificó un segundo incendio cerca de las piscinas de Maldà, donde ardió un vehículo en una finca privada. A media mañana se tuvo conocimiento de otros dos coches totalmente calcinados en Ciutadilla y en El Vilet.Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación, ya que sospechan que los incendios podrían haber sido intencionados. En el caso del vehículo de Ciutadilla, fuentes solventes confirmaron que había sido robado. La policía catalana continúa recopilando indicios para esclarecer la autoría y determinar si existe relación entre los distintos sucesos. Tres de los coches eran modelos Seat Ibiza y el cuarto, un Seat Toledo.