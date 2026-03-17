La floración como motor de desarrollo rural

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Un centenar de representantes institucionales, expertos, alcaldes y profesionales del sector turístico y agrícola se reunieron ayer en Aitona en el III Fòrum Floració: Motor de Desenvolupament Rural para reflexionar sobre el potencial de la floración de los árboles frutales como recurso estratégico para el desarrollo de los pueblos. Uno de los temas centrales fue la gestión de la afluencia turística en destinos de floración, especialmente en municipios que concentran un gran número de visitantes durante un periodo muy corto del año. En este sentido, los participantes coincidieron en la necesidad de compatibilizar la promoción turística con la preservación del paisaje agrario y el respeto a la actividad agrícola. El fórum contó con la presencia del secretario general para el reto Demográfico del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Paco Boya; y el vicepresidente del Patronato de Turismo de la Diputación, Juan Antonio Serrano. Boya incidió en la necesidad de impulsar iniciativas como estas para incentivar la economía de los municipios pequeños, mientras que Serrano señaló que Aitona “es un ejemplo claro de como el turismo dinamiza el mundo rural”. Destacó las experiencias que ofrecen el Segrià, Les Garrigues y el Urgell, ya que combinan “agricultura, turismo e identidad y permiten explicar la historia de un paisaje que es el resultado de muchas generaciones de payeses que han trabajado la tierra”. Contó con la presencia de territorios vinculados a la floración como Mula, Brihuega, Cieza, Moratalla, Alberca o el Valle de Ricote.

La alcaldesa, Rosa Pujol, destacó que Aitona ha sido pionera a la hora de convertir el paisaje agrícola en una experiencia turística vinculada al territorio, ya que este año Fruiturisme cumple 15 años.