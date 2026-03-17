Las quejas de los vecinos acaban con la muestra de los jardines de Juberri

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El conflicto iniciado hace años tras las quejas de los vecinos de los jardines de Juberri por la afluencia de turistas ha desembocado en la retirada de las esculturas de animales, muchas de dinosaurios, que atraían al público y la recuperación, por parte del comú de Sant Julià de Lòria, del terreno público cedido. Después de meses de análisis y de valorar diferentes propuestas, entre ellas convertir el espacio público en un lugar de pago o habilitar una zona de aparcamiento, el comú ha determinado que, teniendo en cuenta que se trata de una zona residencial y que no hay que mezclar usos, la mejor opción es la de deshabilitar los jardines, que cada año atraía a miles de turistas. Los residentes habían expresado quejas por problemas de convivencia derivados del éxito del recinto de esculturas, todas de propiedad privada. La semana pasada quedaron todas las esculturas retiradas. Los jardines públicos nacieron en el 2004, pero las redes sociales habían contribuido a darlos a conocer de una manera muy importante.