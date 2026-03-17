Les Garrigues sube un 18% el recibo a los pueblos con el puerta a puerta

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

La puesta en marcha de la recogida de basura puerta a puerta en Les Garrigues, donde residen unos 19.000 habitantes y que comenzó el pasado 23 de febrero, ha supuesto una subida global a los ayuntamientos de un 18%, de los 1. 538.000 euros de 2025 a los 1.812.000 que se prevé recaudar este año en curso, aunque la cuantía total que paga cada vivienda depende de cada pueblo. Según fuentes del consell, este incremento contempla la renovación de la flota de vehículos y la puesta en marcha de nuevos servicios como duplicar la frecuencia de la recogida de voluminosos y la de restos vegetales a domicilio.

El cobro de la tasa de basura es diferente en cada localidad. Así, por ejemplo, en L’Espluga Calba era de 77 euros anuales por vivienda en 2024, un coste que en 2025 subió a 85 euros contemplando que la recogida domiciliaria comenzaría en junio de ese año. Para esta anualidad estaba previsto un aumento hasta los 92 euros, pero los 7 euros de diferencia por cada domicilio los asumirá el consistorio, según indicaron fuentes municipales.

El alcalde de El Cogul, Jordi Gaya, señaló que la recogida domiciliaria supondrá una subida de unos 10 o 15 euros por vivienda, mientras que la alcaldesa de La Granadella, Elena Llauradó, señaló que todavía se está trabajando para determinar la subida de la tasa que seguramente se duplicará con “criterios de vivienda y persona empadronada tal como obliga a hacerlo la Agència de Residus de Catalunya en cada municipio”, dijo.

Ayer comenzó la recogida domiciliaria en Els Omellons, L’Espluga Calba, Fulleda, Tarrés, Vinaixa, El Vilosell y La Pobla de Cérvoles (ver claves).

Piden pulir deficiencias, más servicios y nuevas instalaciones

Algunos ayuntamientos que ayer comenzaron la recogida domiciliaria señalaron que todavía falta pulir este sistema, ya que en algunos casos hubo calles donde la basura se quedó sin recoger. También consideran que hace falta más información a los grandes productores y habilitar todas las islas de emergencia. Fuentes del consell indicaron que el nuevo servicio incluye la deixalleria de La Granadella y la de Arbeca que se abrirá a finales de año. Solo hay en Les Borges y Juneda.