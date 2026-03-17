Lleida abre una de las mejores campañas de riego y el Govern llama a la modernización

Con las reservas hídricas actuales, que sitúan los embalses en más del 90% de su capacidad, arranca una de las mejores campañas de riego en Lleida en años mientras la Generalitat llama a acelerar la modernización de regadíos en todo el país. El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, aseguró ayer en Les Borges que “no se puede bajar la guardia ante futuras sequías” y que “el futuro del mundo rural y de la productividad agraria pasa por infraestructuras de riego eficientes, modernas y capaces de ahorrar agua y energía”. La modernización ha de convertirse en una “prioridad de país”, dijo. Insistió en que la mitad de la infraestructura de regadío de Catalunya sigue sin modernizarse y es “imprescindible” mantener las inversiones.

Ordeig visitó las obras de la red de distribución del canal Segarra-Garrigues en Les Borges, que han supuesto una inversión de 10,5 millones y permitirán incorporar al riego 713 hectáreas en junio. Las actuaciones en esta infraestructura este año este año sumarán 36 millones.

En cuanto al embalse de l’Albagés, seguirá llenándose hasta alcanzar el 50% de su capacidad en abril, dijo Ordeig, un nivel que, según el plan de seguridad de la presa, asegura dos campañas de riego y permite completar el llenado el 100% en 2027.

También se refirió al Canal d’Urgell y apuntó que se sigue negociando la modernización. “Sabemos que hay colectividades interesadas y cuando tengamos la petición de los regantes se iniciará. Podemos comenzar por colectividades concretas o un proyecto más global”. Añadió que el objetivo final es el mismo y “hay muchos regantes que quieren modernizar y no quedarse atrás”. Remarcó que el proyecto de presupuestos del Govern prevé 90 millones para regadíos y que este año se destinan 88 en ayudas plurianuales para sistemas de riego.

Por su parte, la Associació Catalana de Comunitats de regants (Acatcor) celebró la publicación del real decreto 88/2026, que abre la puerta a contratar una potencia eléctrica elevada durante la temporada de riego y una menor el resto del año. Es una reivindicación del sector para reducir costes energéticos.

Por su parte, el presidente del consell comarcal de la Segarra, Ramon Augé, aseguró que se trata de “agua de buena cualidad y con un coste energético inferior al que se necesitaba para suministrarnos del canal de Urgell”. Augé explicó que cubrirán con placas solares la depuradora con el fin de reducir la factura de la energía necesaria para el bombamiento.

El volumen de suministro será de 2 hm³ al año, con la previsión de ampliarlo en un futuro hasta los 3, y con un coste de 0,15036 euros por metro cúbico durante once meses. En el duodécimo mes y durante el mantenimiento del canal principal, se recibirá agua de uso agroindustrial a 0,46 €/m³.

El consell no modificará la tarifa que se cobra a los municipios hasta el año que viene, ajustándola con una única parte fija, independientemente de dónde se reciba el agua. Montoliu, Montornès, Talavera y Ribera d’Ondara, en el valle del Cercavins, lo hacen desde el Canal d’Urgell en Preixana, mientras que Sanaüja lo hace desde el Llobregós, junto con Torà y Biosca, al Solsonès. En ambos casos hay proyectos para llevar el agua del Segarra-Garrigues, pendientes de subvenciones de la Agència Catalana de l’Aigua. Además, hay otras localidades del Urgell y la Anoia que estarían interesadas en beneficiarse de estas iniciativas.