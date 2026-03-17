La oportunidad de emprender para dos jóvenes en Vansa, un pueblo que lucha por evitar el despoblamiento

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La Vansa i Fórnols es un ejemplo de éxito en el fomento de la vivienda para evitar la despoblación. La estrategia impulsada por el consistorio a lo largo de los últimos años ha permitido que haya de dieciocho viviendas y la incorporación o fijación de hasta treinta y cinco personas.

Mar Recarens y Jordi Verdaguer son del municipio de Tona (Osona), donde gestionaban una casa de colonias. Llegaron al Alt Urgell hace 3 años, cuando se instalaron en un primer momento en el edificio del Hortal de Cornellana, y un año después ganaron la concesión para gestionar el Centro de Cultura y Turismo y la Taverna de l’Espai de Sorribes.

Ella es gestora cultural y él, cocinero. Anhelaban emprender en sectores que conocieran y, ante la dificultad en hacerlo en su localidad de origen, aprovecharon la oportunidad de hacerlo en la Vansa.