El ayuntamiento denuncia vandalismo en varios equipamientos públicos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Bellvís ha denunciado los actos vandálicos que se produjeron durante el pasado fin de semana en distintos puntos del municipio y que han causado daños en instalaciones de uso colectivo. Según el consistorio, los desperfectos afectan, por un lado, a las obras que se están llevando a cabo en las piscinas municipales y, por otro, a una fuente pública, que ha aparecido rota. Desde el equipo de gobierno se ha condenado con firmeza este tipo de comportamientos incívicos, al considerar que suponen un perjuicio para todo el pueblo. El consistorio recuerda que se trata de espacios e instalaciones públicas que se mantienen con recursos municipales y, por tanto, con la aportación de toda la ciudadanía. El ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la colaboración vecinal y pide que cualquier persona que pueda aportar información sobre lo ocurrido se ponga en contacto con la administración local. Asimismo, ha asegurado que trabajará para reparar los daños y que seguirá velando por el buen estado de los equipamientos.