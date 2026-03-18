Fallece un motorista al quedar atrapado bajo un camión en Ponts

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Un motorista de 75 años y vecino de Barcelona falleció ayer por la mañana en un trágico accidente ocurrido en la carretera C-1412a, a la altura del punto kilométrico 2,6, en el término municipal de Ponts, en la comarca de la Noguera. Los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso del siniestro a las 09.41 horas. Según el Servei Català de Trànsit, por causas que todavía se están investigando se produjo una colisión frontal entre una motocicleta y un camión, con matrícula andorrana, que circulaban en sentidos opuestos. A consecuencia del choque, el motorista, F.J.S.L., quedó atrapado debajo del camión junto a su vehículo y perdió la vida.

El fallecido era el único ocupante de la motocicleta. El fuerte impacto hizo que ambos vehículos terminaron incendiados tras la colisión. El conductor del camión, por su parte, salió ileso.

Hasta el lugar se desplazaron cinco patrullas de los Mossos d’Esquadra, siete dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, un helicóptero medicalizado y dos unidades terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Los Bomberos trabajaron durante varias horas para extinguir las llamas y controlar una fuga de combustible en el depósito del camión, así como para rescatar el cuerpo del motorista atrapado bajo el vehículo pesado.

Tras el siniestro, la carretera C-1412a permaneció completamente cortada al tráfico en ambos sentidos durante toda la mañana y no se pudo restablecer la circulación hasta pasadas las dos del mediodía, una vez concluidas las tareas de limpieza y retirada de los vehículos siniestrados.

Es la tercera víctima mortal en las carreteras leridanas en lo que va de año, todas ellas en la comarca de la Noguera. El pasado 1 de febrero falleció un conductor de Viladecans en una colisión en la C-14 en Artesa de Segre, y el 20 de febrero murió otra conductora, vecina de Mollerussa, en un choque frontal en la C-26 en este mismo municipio.

Entretanto, un camión que transportaba cervezas volcó ayer en la A-2 en Alcarràs y obligó a cortar un carril en dirección a Lleida. En Balaguer, también volcó un camión, sin personas heridas, según fuentes de emergencias.