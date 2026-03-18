Filman a una osa con dos crías y fotografían huellas en Tavascan

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El paso de una osa con dos crías dejó huella el pasado lunes en las pistas de esquí alpino de Tavascan, cerradas este invierno. Una excursionista de La Pobla filmó el paso de estos tres ejemplares hacia las 11.30 horas. Tanto ella como el conductor de la máquina pisanieves de la estación fotografiaron también las pisadas de estos animales en la nieve. La población de esta especie en el Pirineo ha superado ya el centenar de ejemplares.