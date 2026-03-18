La Fira de Sant Josep abre con 240 expositores

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La 153 Fira de Sant Josep de Mollerussa reunirá entre mañana y el domingo a 240 expositores, que ocuparán una superficie de 22.427 metros cuadrados, un 6,3% más que el año pasado. La inauguración del certamen correrá a cargo del conseller de Acción Exterior, Jaume Duch, en un acto previsto para mañana.

En este sentido, el alcalde y presidente de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, destacó el respaldo institucional que acompaña al certamen. Una de las presencias más destacadas será la del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu Boher, que inaugurará el 45 Salón del Automóvil el viernes. El certamen automovilístico, que se celebrará en el recinto de las piscinas, crece esta edición tanto en participación como en espacio expositivo. En concreto, pasará de 23 a 26 expositores y superará los 9.000 metros cuadrados de superficie neta ocupada, lo que representa un aumento de más del 25% respecto al año anterior. El mismo viernes, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, presidirá la entrega de los premios de la maquinaria agrícola y el sábado, los actos de celebración del Día de la Comarca, con la participación de los alcaldes del Pla d’Urgell. Finalmente, la clausura estará presidida, el domingo por la tarde, por el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig.

Además de la actividad expositiva, la feria acogerá 24 jornadas técnicas y otras propuestas dirigidas a profesionales del sector, una cifra récord que, según subrayó Solsona, “refuerza la apuesta de la organización por el conocimiento”. Entre las citas más destacadas figuran la 23 Bolsa Interpirenaica de Cereales o la octava Trobada de Joves del Camp. En la presentación de la programación, Solsona estuvo acompañado por el vicepresidente de la entidad ferial, Joel Bastons, y por el técnico con funciones de dirección, Ramon Xinxó.

El primer edil también hizo balance de la situación económica de Fira de Mollerussa y anunció que esta semana el consejo directivo ha aprobado el presupuesto de 2026, que asciende a 776.200 euros, un 4,51% más que en el ejercicio anterior. Además, destacó que la entidad no tiene deudas financieras y cerró el balance con un beneficio de 40.000 euros, que se destinará a mejorar el recinto, por ejemplo, para pintar el interior de los pabellones.