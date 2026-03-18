El Aplec del Caragol de Lleida continúa expandiéndose y suma tres nuevas ‘colles’, 350 nuevos ‘penyistes’ y más espacio

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

El Aplec del Caragol de Lleida se vuelve cada año, si cabe, aún más multitudinario que el anterior. Este 2026, la fiesta gastronómica llega a su 45ª edición, que se celebrará del 22 al 24 de mayo en los Camps Elisis, y contará con la participación de un total de 124 colles –tres más que el año pasado– y unos 16.850 penyistes –unos 350 más–. Así se hizo oficial ayer en la asamblea general celebrada en la sala de actos de Mercolleida, un encuentro en el que también estaba prevista la aprobación de los informes de secretaría y tesorería de 2025 presentados por la Junta Directiva de la Fecoll, la Federació de Colles de l’Aplec. Además, se debía acordar la actualización de cuotas de las penyes y las novedades en cuanto a accesos, aparcamientos y control sonoro.

Precisamente, el sistema de control mediante pulseras de los accesos al recinto en horario nocturno, con brazaletes específicos para collistes y otros para visitantes, “obtuvo muy buena respuesta por parte del público en la pasada edición y contribuyó a mejorar el ambiente de la fiesta. Creemos que es una apuesta de futuro”, explica Ferran Perdrix, presidente de la federación.

Paralelamente, la incorporación de nuevas colles será posible gracias a que el recinto crecerá unos 775 metros cuadrados en una zona contigua al pabellón 3, la cual dispone de las facilidades necesarias para acoger a más participantes, como tomas de agua. “Se trata de dos parcelas nuevas de 280 m2 y una tercera de 215 m2. En un inicio, quedarán a disposición de las formaciones actuales, por si alguna quiere solicitar un cambio de ubicación y se adjudicarán por orden de solicitud”, indica Perdrix.

Actualmente, hay una decena de penyes en espera para formar parte de la Fecoll y disfrutar de esta macrotradición leridana. El tiempo de espera de acceso, apunta el presidente de la federación, “puede llegar a ser de varios años, en función de si hay alguna baja”. “Nuestra intención es crecer tanto como podamos, pero hay que tener en cuenta que el espacio de los Camps Elisis es el que es”, advierte Perdrix. “Tenemos que ser razonables y justos, todas las penyes tienen que poder celebrar la fiesta en igualdad de condiciones”.