La Protectora de Tàrrega ya no puede recibir más perros

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Protectora de Animales de Tàrrega se ha visto obligada a cerrar temporalmente sus puertas a nuevas entradas a causa de una situación que dificulta la gestión del refugio. No se es un problema de falta de espacio ni de saturación numérica, sino de la casuística de los 70 perros que conviven en el recinto: muchos de ellos requieren atención especial o deben ser alojados de forma individual.

Mireia Segarra, portavoz de la Protectora, explica que en los últimos días han sufrido un incremento repentino de entradas, incluyendo ocho cachorros abandonados en Bellpuig que ahora se encuentran en la zona de cuarentena. En este espacio hay actualmente once perros y 12 jaulas del recinto están ocupadas por animales que, por motivos de comportamiento, estrés o carácter reactivo, deben estar solos y no pueden compartir espacio con otros.

Estas circunstancias han llevado al equipo, formado por voluntariado, a tomar una decisión difícil pero que consideran necesaria: detener temporalmente las nuevas acogidas hasta que las puedan reanudar con garantías. “Hemos hecho lo posible para gestionar la situación, pero no podemos poner en riesgo ni a los perros que ya viven aquí ni a los que puedan llegar. Sería irresponsable”, remarca Segarra.

Durante este período, la Protectora pide colaboración a los ayuntamientos para que custodien provisionalmente en sus dependencias a los animales abandonados hasta que sea posible trasladarlos al refugio. La entidad recuerda que el cierre es temporal y que se revertirá en cuanto se consiga ganar espacio con nuevas adopciones. “Si conseguimos que algunos de los perros más difíciles de colocar encuentren a una familia, podremos volver a acoger nuevos casos de forma segura”, señala la portavoz.

Por eso, la Protectora hace un llamamiento urgente a las adopciones, especialmente de aquellos animales que requieren un mayor compromiso. “Lo llamamos adopciones especiales”, explica Segarra.