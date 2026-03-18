Minuto de silencio para condenar los últimos asesinatos machistas

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La secretaria general de la subdelegación del Gobierno en Lleida, Mercè Fajardo, junto con los empleados públicos y la Unidad de Violencia hacia la Mujer del organismo se concentraron ayer para hacer un minuto de silencio como señal de rechazo por los últimos asesinatos machistas. Una mujer de 64 años fue asesinada en Pedreña (Cantabria) el sábado y también una mujer, de 53 años, vecina de Barbastro, el pasado 17 de enero en Colungo.