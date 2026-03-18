Muere el herido atrapado por un alud en el Pallars Sobirà

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El excursionista de 37 años que quedó atrapado por un alud el lunes en el Pallars Sobirà falleció ayer en el hospital, según informó el 9 Nou. Vecino de Torelló, tenía una amplia experiencia en la montaña y estaba vinculado al Centre Excursionista de Torelló, según la misma publicación. El aviso del accidente lo dio su compañero, que resultó ileso, sobre las 14.06 horas, cuando se encontraban entre el Coll de Bassiero y el Estany Gelat, entre los municipios de Alt Àneu y Espot. El compañero pudo sacarlo de la nieve y darle los primeros auxilios a la espera de la llegada de los servicios de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron dos helicópteros de los Bomberos de la Generalitat con efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), así como otro helicóptero de los Pompièrs d’Aran. El afectado fue localizado, estabilizado y evacuado en estado crítico al hospital Vall d’Hebron de Barcelona, donde murió ayer.

El pasado 18 de enero, murió un esquiador tras un alud fuera de las pistas de Baqueira. La víctima, de 29 años y vecino de Les, era originario de Madrid. Asimismo, el pasado 15 de febrero, los Bomberos rescataron a un esquiador que fue arrastrado por un alud en la Vall de Cardós, en el Pallars Sobirà. Fue evacuado herido hasta el núcleo de Estaon.