Nando Cruz inaugura el nuevo ciclo ‘Els annexos del Minúscul’

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La cafetería Nu Naked Coffee de Mollerussa acogió el viernes la inauguración del ciclo Els annexos del Minúscul, una serie de actividades pensadas para impulsar el consumo cultural en la ciudad y la comarca a lo largo del año. La primera sesión corrió a cargo del periodista musical Nando Cruz, que repasó sus libros Macrofestivales o Microfestivales. Una quincena de asistentes, entre programadores y artistas de Ponent, conocieron cómo se organizan, financian y difunden tanto los festivales grandes como distintas propuestas de pequeño formato celebradas en varios puntos del país. El público participó en el debate, relacionando estas ideas con la realidad cultural de las comarcas de Lleida. El acto concluyó con una firma de libros.