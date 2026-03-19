Piden un límite legal del nitrato inferior al que ya da el agua de boca de 52 pueblos de Lleida

“La presencia de nitratos en el agua se nos ha ido de las manos”, advierte Luis Ferreirim, coordinador de la campaña de Ganadería de la organización ecologista Greenpeace, que ayer lanzó una alerta sobre la elevada presencia de ese residuo en las redes de agua de boca y pidió reducir el actual límite de alerta de 50 mg/l a 6 mg/l.

Eso, según los últimos trabajos científicos, evitaría la exposición de la población a un contaminante que favorece particularmente el cáncer colorrectal. Superaron ese nivel de 6 mg/l 52 municipios de Lleida en 2024. “El límite de 50 mg/l es un valor desfasado” para las redes de agua de consumo humano, destaca Ferreirim.

El panorama resulta entre paradójico y kafkiano en el Estado español, donde el decreto 47/2022 establece el límite legal para considerar afectada por nitratos el agua de un acuífero en 37,5 mg/l (un 25% menos que para el agua de boca) y lo sitúa en 25 mg/l (la mitad) en ríos y lagos. La OMS (Organización Mundial de la Salud) propone bajar a 3 mg/l el límite de los nitritos, el derivado del nitrógeno ganadero que generan los vegetales al procesar el original.

Los datos de los análisis del agua de boca que centraliza el ministerio de Sanidad, del 2024, solo registran un episodio de contaminacion de agua de boca con más de 50 mg/l. Se dio en Bassella, con un máximo de 115 y una media de 46,4. La Floresta, con un máximo de 44, superó el límite de los acuíferos. Otros cinco municipios (Cervera con , Sarroca de Bellera, Les Oluges, Odèn e Isona i Conca Dellà) rebasaron el de los ríos y lagunas, cuatro más (Artesa de Segre, Castelló de Farfanya, Vila-Sana y Llimiana) se quedaron cerca y otros 41 pasaron los 6 mg/l.

“Solo pudimos avisar a la población para que no bebiera agua del grifo, nada más”, explica la alcaldesa de Bassella, Cristina Barbens. El origen de los nitratos, que no han vuelto a aflorar, estaba en una toma de la red local (hay cinco) que capta el caudal en el embalse de Rialb, cuyo nivel cayó ese verano. “No teníamos otra opción para sacar agua”, añadió.