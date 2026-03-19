Primeras obras para el centro de acogida de Els Vilars

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Las primeras obras del futuro centro de acogida de la fortaleza íbera de Els Vilars es una de las principales inversiones que prevé llevar a cabo este año el ayuntamiento de Arbeca. Otra intervención destacada será la consolidación y acabado de la restauración de los Molins Fariners de l’Ambó. Así lo explicó el alcalde, Francesc Roset.

El ayuntamiento aprobó el pasado día 9 el presupuesto, que asciende a 3,6 millones de euros. Según Roset, además de garantizar los servicios municipales y el mantenimiento efectivo del núcleo urbano y de la red de caminos, reserva 831.283 euros para inversiones. Incluye la mejora de espacios urbanos como aceras y plazas y la consolidación de las redes de alcantarillado. Además, contempla la construcción de una deixalleria municipal. También se destinará una partida a la sostenibilidad energética del Estadi Ramon Bellmunt. Finalmente, destaca la contratación de personal eventual para la Escola Bressol Municipal para dar respuesta a la necesidad del centro de cubrir la actual demanda con la creación de nuevas plazas.