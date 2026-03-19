Primeras obras para el centro de acogida de Els Vilars
Dentro del presupuesto aprobado para 2026, que supera los 3,6 millones
Las primeras obras del futuro centro de acogida de la fortaleza íbera de Els Vilars es una de las principales inversiones que prevé llevar a cabo este año el ayuntamiento de Arbeca. Otra intervención destacada será la consolidación y acabado de la restauración de los Molins Fariners de l’Ambó. Así lo explicó el alcalde, Francesc Roset.
El ayuntamiento aprobó el pasado día 9 el presupuesto, que asciende a 3,6 millones de euros. Según Roset, además de garantizar los servicios municipales y el mantenimiento efectivo del núcleo urbano y de la red de caminos, reserva 831.283 euros para inversiones. Incluye la mejora de espacios urbanos como aceras y plazas y la consolidación de las redes de alcantarillado. Además, contempla la construcción de una deixalleria municipal. También se destinará una partida a la sostenibilidad energética del Estadi Ramon Bellmunt. Finalmente, destaca la contratación de personal eventual para la Escola Bressol Municipal para dar respuesta a la necesidad del centro de cubrir la actual demanda con la creación de nuevas plazas.