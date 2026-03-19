La situación sobre la presencia de nitratos en el agua de boca en los pueblos leridanos después de las alertas de Greenpeace
Se ha pedido establecer un límite legal del nitrato inferior a lo que ya da el agua de boca además de una cincuentena pueblos de Lleida
Greenpeace alerta de que la red pública de uno de cada cinco municipios leridanos ha registrado positivos de más de 6 mg/l y después pidieron reducir el actual límite de alerta de 50 mg/l a 6 mg/l. Eso, según los últimos trabajos científicos, evitaría la exposición de la población a un contaminante que favorece particularmente el cáncer colorrectal. Superaron este nivel de 6 mg/l 52 municipios de Lleida en el 2024.
En el Estado español, donde el decreto 47/2022 establece el límite legal para considerar afectada por nitratos el agua de un acuífero en 37,5 mg/l (un 25% menos que para el agua de boca) y lo sitúa en 25 mg/l (la mitad) en ríos y lagos.
Cuadro de situación
Municipios con más de 25 mg/l. En 2024 fueron Bassella, el único con un pico de más de 50 mg/l, la Floresta, Cervera Sarroca de Bellera, les Oluges, Odèn y Isona i Conca Dellà.
Entre 11 mg/l y 24 mg/l. Alàs i Cerc, Artesa de Segre, Castell de Mur, Castelló de Farfanya, Guissona, Llimiana, Montferrer i Castellbò, Os de Balaguer, Ponts, Salàs de Pallars, Talarn, Talavera, Tremp, Vilanova de Bellpuig, Vilanova de Meià y Vila-sana.
De 6 mg/l a 10 mg/l. Alcanó, Almatret, Bovera, el Cogul, els Torms, Es Bòrdes, Foradada, Fulleda, Gavet de la Conca, Granyena de les Garrigues, Guimerà, Ivorra, el Albagès, l'Albi, la Pobla de Cérvoles, la Pobla de Segur, les Avellanes i Santa Linya, Llardecans, Naut Aran, Navès, Peramola, Prats i Sansor, Ribera d'Ondara, Ribera d'Urgellet, Riu de Cerdanya, Sarroca de Lleida y Sunyer.
Ríos afectados. Están afectados por nitratos el Segre en Balaguer y Lleida, el Llobregós en Ponts, el Sió en Balaguer, el Ondara en Cervera, el Corb en Vilanova, y la Noguera Ribagorçana en el tramo final.
Zonas vulnerables. Suman 555 km2 a la Clamor Amarga, 98 en la Cerdanya, 4.476 más que incluyen áreas de les Garrigues, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, la Segarra, el Pla d'Urgell y el Pallars Jussà y una zona de 86 que afecta el Solsonès.
El agua del grifo. La normativa comunitaria y estatal sitúa en 50 mg/l el límite de presencia de nitratos en el agua de las redes de suministro urbano a partir del cual se tiene que alertar la población para que deje de consumir.
Los ríos y lagos. El límite se reduce a 37,5 mg/l para las aguas subterráneas y a 25 mg/l para las masas superficiales como los ríos, los lagos y las lagunas. Si se superan estos niveles se las considera masas afectadas por la presencia de nitratos.